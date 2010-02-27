Верстка 1 страницы. Срочно.

Сегодня надо сверстать одну страницу (макет в уменьшенном виде приложен, исполнитель получает psd 1400*1280).

Функциональность: в верхнем блоке указываем кол-во – получаем пересчет суммы; форма со всеми заполненными полями отправляется на e-mail; по клику на первую кнопку – получаем ligthbox с текстом (при верстке суть текста значения не имеет).

Оплата по факту.

В ответе на проект обязательно указывайте стоимость, ответы без стоимости не интересуют.