Верстка 1 страницы. Срочно.

$50
HTML-версткаЗакрытнет заявок94 просмотра
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Сегодня надо сверстать одну страницу (макет в уменьшенном виде приложен, исполнитель получает psd 1400*1280).

Функциональность: в верхнем блоке указываем кол-во – получаем пересчет суммы; форма со всеми заполненными полями отправляется на e-mail; по клику на первую кнопку – получаем ligthbox с текстом (при верстке суть текста значения не имеет).

Оплата по факту.

В ответе на проект обязательно указывайте стоимость, ответы без стоимости не интересуют.

12 лет назад
JuliaSp
Юлия 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
18 отзывов
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