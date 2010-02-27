Исправить ошибки js в ие8

Floristdv (точка) ru

акк Юстас пароль 123456

страница floristdv (точка) ru - слева внизу "Оформить вариант доставки" когда не активируешь проверку формы (см код) checkfom не срабатывает и не передается через аякс и ие8 и думаю везде такая лажа

На втором этапе оформления заказа (покупаете цветы идет в корзину - 2 этап оформления заказа)

на втором этапе при выборе сохраненного адресата не выставляется город, и список городов становится пустым, это в ИЕ8

этот список городов выдается в форме options и вставляется между select

все работает на mootools