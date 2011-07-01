Тестирование сайтов в Опере.

$10
HTML-версткаЗавершен4 заявки225 просмотров
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Есть несколько сайтов.

Сайты по приему смсоплаты.

Стали сравнивать на какой версии браузера самый плохой конверт, оказалось на опере, версии

10.54

10.50

10.10.

11.01

10.00

10.51

10.53

10.61

Больше всего трафика идет на версии 10.54

Ей требуется особо уделить внимания.

За тестирование плачу 10$

Если удаться выявить баг , то + еще 10$.

По багом понимается :

Браузер сам закрывает сайт

Не нажимается кнопка далее на тесте

Не появляется окно оплаты совсем, загрузка до 10 сек не в счет

За незначительные баги плачу по 1$

Если интересно, прошу отписаться, я скину Вам список сайтов. Тематика онлайн тесты.

12 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
Galer
Артур 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-2)
12 лет назад
$30
1 день
Сделал в срок. Подошел к работе качественно
Сделка прошла успешно. Оплату получил в полном объеме :).
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