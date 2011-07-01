Тестирование сайтов в Опере.

Требуется кроссбраузерная под IE, FireFox, Opera верстка макетов. Ширина сайта – не фиксированная (сайт тянущийся) Макеты страниц: https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161INGQyMTI0NTgtYmEyNi00MDFiLWFiZmUtYjA2NzVkZTRkMDAz&hl=ru&authkey=CIDIlZQP https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IOTI1Yjc5NTMtMzU4NS00MDNiLWJlOTItOTY5NjE0N2E1Mjgx&hl=ru&authkey=CIaG8foC https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161INzM3YzNjOGYtODY5ZS00YmM4LTk2MzUtNmZjZDEyMmZmZDYx&hl=ru&authkey=CPjvwMMJ https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IMmExZTlhYjgtOWJiYi00ODY3LWJhOTUtOGY1YjFjYWFlZTFm&hl=ru&authkey=CK3djskH https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IYjBjOTM1ZGQtN2RjYy00YjViLWE5ODctZTI5MmIyMjAwY2U1&hl=ru&authkey=CKjp44EG https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IZjM3NDZhZjEtYzNhZS00YWI1LWFlZTUtMThhNDRmNDM0NTA0&hl=ru&authkey=CNzoiNkI https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IYWIxYWY4NTUtYzNiZC00ZmNiLTlkNmMtYzI4NjZkYzA5MjNl&hl=ru&authkey=CP2BzcoO Выбранному исполнителю предоставлю ссылки на .psd ТЗ на верстку: https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IZjgwYzZlMGYtMjMxOS00NWY5LTgyYzEtYjBhZTVjYzkzNjUy&hl=ru&authkey=CLmD5NQC Рассматриваются только конкретные заявки с указанием сроков и стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сайтов.
Сайты по приему смсоплаты.
Стали сравнивать на какой версии браузера самый плохой конверт, оказалось на опере, версии
10.54
10.50
10.10.
11.01
10.00
10.51
10.53
10.61
Больше всего трафика идет на версии 10.54
Ей требуется особо уделить внимания.
За тестирование плачу 10$
Если удаться выявить баг , то + еще 10$.
По багом понимается :
Браузер сам закрывает сайт
Не нажимается кнопка далее на тесте
Не появляется окно оплаты совсем, загрузка до 10 сек не в счет
За незначительные баги плачу по 1$
Если интересно, прошу отписаться, я скину Вам список сайтов. Тематика онлайн тесты.
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