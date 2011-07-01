Поправить баг верстки

$5
HTML-версткаЗавершен9 заявок302 просмотра
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Поправить отображение картинки, чтобы она по центру была и в нормальном виде

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Gevorg85
Давид 
36 летАрмения
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо ! Оперативно и качественно справился с задачей !
Хороши заказчик
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