Сверстать шаблон для joomla

Необходимо нарезать дизайн и интегрировать в старый Shop Script FREE (2006 года выпуска). Там стоит простой шаблонизатор smarty. Сайт: http://keramica.com.ua/ Говорите свои цены и сроки. Пример дизайна в аттаче. Никаких излишеств, все просто и не требует ...
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Есть макет в psd, нужно создать шаблон для joomla 1.5, сделать до 17.00
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