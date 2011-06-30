Верстка PSD

Сверстать макет. Нужно очень быстро. Сегодня до 19.00 по москве. Слайдер не нужен. Каркас и верхнее меню готово. исходники: http://zalil.ru/31360437
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблоны интернет магазина, стили. Интернет магазин наш, работающий.
Нужно сделать верстку с предоставляемого psd магазина, блоки и цветовая гамма отличные, но по типу расположения и размерам - "пиксель в пиксель".
Система opencart
Пишите цену за свои услуги, сроки.
Деньги в некотором объеме зарезервированы, оплата моментально по вебмани или карте.
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