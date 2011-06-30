Верстка PSD

HTML-версткаЗакрыт4 заявки412 просмотров
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Есть шаблоны интернет магазина, стили. Интернет магазин наш, работающий.

Нужно сделать верстку с предоставляемого psd магазина, блоки и цветовая гамма отличные, но по типу расположения и размерам - "пиксель в пиксель".

Система opencart

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12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
qlab
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Павел сделал верстку. В процессе принятия работы приходилось тестировать вещи, видимые невооруженным глазом. На главной страницы верстаемого сайта получились фото групп товаров меньшего размера, чем предполагалось по дизайну. После исправления изображения, на вопрос сохранится ли при обновлении фото корректного размера ответил утвердительно. Но недавно обновленное фото группы товаров стало опять маленьким. Павел пообещал посмотреть вечером и вот уже 2 дня как не отвечает в аську. Не рекомендую работать с ним по причине несерьезности и ненадежности исполнителя. P.S. Игнорирование с его стороны на исправление после найденных ошибок происходило неоднократное, поэтому получает соответствующий отзыв. Да и работа по принципу "платишь деньги еще и тестером подрабатываешь" - не айс.
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