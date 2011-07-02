Внести изменения на сайте

Есть сайт на самописной системе. Нужно добавить в меню новй раздел (в разделе разместить пару картинок и текст). Помимо того, что добавляется кнопка в основное меню сайта, еще на главной странице нужно добавить иконку (картинку) с ссылкой в этот же новый раздел.

Ваши предложения.

Оплата по факту.