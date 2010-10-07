Сайт на кривой самописной системе, в одном разделе выводятся новости в формате: заголовок, текст и фото, несколько из этих новостей надо объединить под одним заголовком, чтобы они раскрывались при нажатии на заголовок. Интересуют стоимость и ...
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Продвижение интернет магазина женской одежды через персональные женские блоги и блоги в жж, блоги blogger, liveinternet. Цель задания – увеличение количества продаж в интернет магазине Требования к размещаемым сообщениям (статьям) и ссылкам: 1) Можно размещать ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт на самописной системе. Нужно добавить в меню новй раздел (в разделе разместить пару картинок и текст). Помимо того, что добавляется кнопка в основное меню сайта, еще на главной странице нужно добавить иконку (картинку) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сайт на modx, есть установленный модуль фотогалереи (со всеми настройками и фото), нужно настроить этот модуль в modx, а также добавить 3 текстовых страницы (эти страницы есть в html). Ваши предложения.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на modx, нет доступа к базе данных, нужно сделать новую и восстановить сайт полностью. Или сделать сайт с нуля (лучше восстановить). Ваши предложения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
На постоянную удаленную работу с интернет магазином одежды требуется контент менеджер. Страна и город Вашего пребывания не имеют значения. Приступить можно в ближайшие дни. Обязанности: 1) Копирование товаров с других ресурсов (список предоставим) (англоязычных и китайских) 2) ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
В дизайн студию требуется веб программист. Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚. Эргономика интерфейсов. Первичная оптимизация и продвижение сайтов в каталогах, группах. Высокая культура программирования (документирование кода‚ cvs) Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад