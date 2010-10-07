ksenian

Ксения Новикова ksenian

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кривая самописная система - нужно список на джаве

    $50

    Сайт на кривой самописной системе, в одном разделе выводятся новости в формате: заголовок, текст и фото, несколько из этих новостей надо объединить под одним заголовком, чтобы они раскрывались при нажатии на заголовок. Интересуют стоимость и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение через персональные блоги, жж, blogger

    Продвижение интернет магазина женской одежды через персональные женские блоги и блоги в жж, блоги blogger, liveinternet. Цель задания – увеличение количества продаж в интернет магазине Требования к размещаемым сообщениям (статьям) и ссылкам: 1) Можно размещать ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения на сайте

    $50

    Есть сайт на самописной системе. Нужно добавить в меню новй раздел (в разделе разместить пару картинок и текст). Помимо того, что добавляется кнопка в основное меню сайта, еще на главной странице нужно добавить иконку (картинку) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделать несколько страниц сайта

    Сайт на modx, есть установленный модуль фотогалереи (со всеми настройками и фото), нужно настроить этот модуль в modx, а также добавить 3 текстовых страницы (эти страницы есть в html). Ваши предложения.

    HTMLMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянную работу

    $200

    На постоянную удаленную работу с интернет магазином одежды требуется контент менеджер. Страна и город Вашего пребывания не имеют значения. Приступить можно в ближайшие дни. Обязанности: 1) Копирование товаров с других ресурсов (список предоставим) (англоязычных и китайских) 2) ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на постоянную удаленную работу, Москва

    $500

    В дизайн студию требуется веб программист. Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚. Эргономика интерфейсов. Первичная оптимизация и продвижение сайтов в каталогах, группах. Высокая культура программирования (документирование кода‚ cvs) Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков ...

    PHPMySQLHTMLCSSJava
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
bobsua
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Внести изменения на сайте
Очень хороший заказчик + человек. Рекомендую сотрудничество. Спасибо!
Сделано почти вся работа, как договаривались, в целом - довольна.
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VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Восстановить базу данных сайта на modx
Ксения, отличный заказчик и просто очень приятный в общемнии человек! Рад сотрудничеству ) Спасибо Вам! Работать одно удовольствие )
Арсений, просто нет слов! Спасибо Вам огромное за нашу базу! Действительно, как я и читала в каком из отзывов - всеми мыслимыми и немыслимыми способами :) Еще раз спасибо!
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