В заявке к проекту Станив Владимир указал срок выполнения задания - 2 дня(Надо было добавить 200 товаров в интернет магазин). После того как я выбрал его исполнителем заявил что т.к. у меня нет отзывов он не приступит без 100% предоплаты. Я перевел 100% с протекцией, код протекции отправил через сообщения в веблансере. После чего он сообщил что перевод видит, но не может ввести код, типа нет поля для ввода протекции! И попросил чтобы я перевел деньги без протекции, а эти вернуться когда истечет срок протекции(1 день). Я перевел еще раз 100% стоимость проекта без протекции, так как сроки были фатальны и я не мог терять один день. После этого Владимир сообщил что приступил к работе. К концу второго дня он добавил только категории и ни одного товара!(Уверяя через лс что "подготавливает" товары). Еще через сутки он наконец добавил 34 товара! Перевод который был сделан с протекцией не вернулся, и в истории кипера перешел в статус "завершен". --- И еще: после того как я оставил отрицательный отзыв, вместо того чтобы признать свою вину(добавил 34 товара за 3 с половиной дня вместо обещанных 200 за 2 дня), Станив Владимир поставил отрицательный отзыв мне объяснив это тем что я заказчик который не знает чего хочет! Увожаемые заказчики, будьте осторожны при работе с данным исполнителем! Есть вероятность потратить деньги в пустую, завалить сроки и еще в добавок получить отрицательный отзыв!