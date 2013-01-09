Владимир Станив bobsuabobsua
38 летУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Портфолио
- PSD->Joomla 3138 просмотров
- PSD->Joomla 3141 просмотр
- PSD to Joomla 3.2.0136 просмотров
- HTML -> Joomla 3.2.0136 просмотров
- PSD -> WordPress102 просмотра
- PSD -> Joomla 2.5116 просмотров
- Перенос сайта на Joomla 2.5125 просмотров
- PSD -> Joomla 2.5136 просмотров
- Joomla 2.5, joomShopping - интернет-магазин с PSD138 просмотров
- Без названия153 просмотра
- Без названия136 просмотров
- Без названия136 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$75
0 баллов
10 лет назад
Я не злопамятный, но раз зашёл, то почему бы не огородить людей от возможных проблем. Сотрудничество наше было еще в 2011 году. Тогда у мне нужно было сделать хороший СДЛ. Был нарисован отличный дизайн для двух сайтов. Была создана заявка на веблансере. Владимир по отзывам и всему прочему меня устроил. Начали работать. И тут началось... то одно не получается то другое, я даже уже не помню сколько времени надо было чтобы один сайт только запустить...(~месяц) ну и в итоге после долгих дней ожидая когда же Владимир будет онлайн в аське, что бы спросить как успехи. Мне это всё надоело, и я эту затею бросил. p.s. это было 2 года назад. Сейчас может Владимир поменял взгляды, я не знаю. написал как было.
$50
10 баллов
11 лет назад
Владимир отлично справился с проектом. Сделал все аккуратно, качественно и в срок. Буду в дальнейшем обращаться)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$70
10 баллов
11 лет назад
Продуктивно поработали, выполнили отличный объем. спасибо!
Ответный отзыв
Очень положительный человек, приятно общаться, быстро оплачивает - я вижу только плюсы в сотрудничестве с ним.
$10
0 баллов
11 лет назад
В заявке к проекту Станив Владимир указал срок выполнения задания - 2 дня(Надо было добавить 200 товаров в интернет магазин). После того как я выбрал его исполнителем заявил что т.к. у меня нет отзывов он не приступит без 100% предоплаты. Я перевел 100% с протекцией, код протекции отправил через сообщения в веблансере. После чего он сообщил что перевод видит, но не может ввести код, типа нет поля для ввода протекции! И попросил чтобы я перевел деньги без протекции, а эти вернуться когда истечет срок протекции(1 день). Я перевел еще раз 100% стоимость проекта без протекции, так как сроки были фатальны и я не мог терять один день. После этого Владимир сообщил что приступил к работе. К концу второго дня он добавил только категории и ни одного товара!(Уверяя через лс что "подготавливает" товары). Еще через сутки он наконец добавил 34 товара! Перевод который был сделан с протекцией не вернулся, и в истории кипера перешел в статус "завершен". --- И еще: после того как я оставил отрицательный отзыв, вместо того чтобы признать свою вину(добавил 34 товара за 3 с половиной дня вместо обещанных 200 за 2 дня), Станив Владимир поставил отрицательный отзыв мне объяснив это тем что я заказчик который не знает чего хочет! Увожаемые заказчики, будьте осторожны при работе с данным исполнителем! Есть вероятность потратить деньги в пустую, завалить сроки и еще в добавок получить отрицательный отзыв!
Ответный отзыв
Очередной заказчик, который не знает чего хочет! За 10 дол. нужно молниеносно наполнить 200!!! товаров, + не готовы категории и нету ни одной фотографии к товарам (которые нужно копировать с другого сайта), + сайт еще тормозит! Сначала ввел все категории, скопировал картинки, начал вводить товары, ночь застала, сегодня с утра хотел добить все и вот, приехали - отрицательный отзыв! Неужели перевелись нормальные заказчики, как когда-то???
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от 1 дня
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нет рейтинга