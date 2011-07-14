Сверстать три страницы с использованием js

HTML-версткаЗавершен7 заявок276 просмотров
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Сверстать страницу, прикрутить скрипт-слайдер, чтобы картинка менялась без перезагрузки страницы. Пример страницы: http://dl.dropbox.com/u/20273914/freelance/sw/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83/shiWeb_site2-2.jpg

И сверстать еще одну страницу интернет-магазина, сделать активной кнопку переключения видов. При нажатии на кнопку, контентная часть (средний блок) обновляется на другой вид. Примеры старниц:

http://dl.dropbox.com/u/20273914/freelance/flowers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B41.jpg

и

http://dl.dropbox.com/u/20273914/freelance/flowers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B42.jpg

Пишите, пожалуйста, сроки и цены.

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexdfry
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$1
2 дня
Спасибо сделал качественно и в срок
Отличный заказчик! С такими людьми приятно работать, много проектов и быстрая оплата, рад сотрудничеству!
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