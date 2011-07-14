Сверстать три страницы с использованием js

Сверстать макет. Нужно очень быстро. Сегодня до 19.00 по москве. Слайдер не нужен. Каркас и верхнее меню готово. исходники: http://zalil.ru/31360437
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать страницу, прикрутить скрипт-слайдер, чтобы картинка менялась без перезагрузки страницы. Пример страницы: http://dl.dropbox.com/u/20273914/freelance/sw/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83/shiWeb_site2-2.jpg
И сверстать еще одну страницу интернет-магазина, сделать активной кнопку переключения видов. При нажатии на кнопку, контентная часть (средний блок) обновляется на другой вид. Примеры старниц:
http://dl.dropbox.com/u/20273914/freelance/flowers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B41.jpg
и
http://dl.dropbox.com/u/20273914/freelance/flowers/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B42.jpg
Пишите, пожалуйста, сроки и цены.
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