Владимир Щиголь mis_terymis_tery
43 годаУкраина/Хмельницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Портфолио
- Без названия112 просмотров
- Proimport.com.ua148 просмотров
- Midavframe.com137 просмотров
- Http://razvitieplus.com.ua148 просмотров
- Simba-first.com.ua133 просмотра
- Kvitka-optom.com.ua131 просмотр
- Skypka-auto.ru129 просмотров
- Без названия105 просмотров
- Vodopad.in.ua110 просмотров
- Refresh.in.ua183 просмотра
- Http://blogozeta.ru/117 просмотров
- Sochi-fortuna.ru138 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Всё отлично. Крайне рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую
$350
10 баллов
11 лет назад
Осталась очень довольна выполненной работой по проекту. Владимир не просто выполняет работы согласно ТЗ, но и предлагает наиболее оптимальные решения для реализации поставленных задач. По срокам - никаких задержек, всегда на связи. Очень корректен и приятен в общении. Большущий респект. Планирую долговременное сотрудничество.
Ответный отзыв
С Юмой интересно работать. Высокий уровень менеджмента. Если Вы не профессионал, не стоит даже начинать сотрудничество. Но если Вы готовы давать качественный продукт, то чем всегда сможите гордится в своем портфолио, тогда этот работодатель именно для Вас. Конструктивна, креативна, проблемные моменты решаются в диалогах и всегда находится консенсус. Оплата достойная. Я дволен! :)
$50
10 баллов
12 лет назад
Профессионал шаблонов Joomla 1.7. Самая лучшая цена, самый быстрый срок. После сдачи работы я не имел ни одного замечания по выполненной работе. Владимир установил необходимые модули, всё настроил. Выражал готовность в любой момент сделать необходимые фиксы. Был очень предупредителен. Я очень доволен. С этого момента Владимир в моей команде по Joomla.
Ответный отзыв
Вадим, отличный заказчик! Приятно сотрудинчать. Всё конструктивно и по делу. Моментальная оплата. Рекомендую.
$1
10 баллов
12 лет назад
Владимир отлично справился с заданием, сделал все быстро, качественно ... Хороший исполнитель - РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, всё конструтивно , быстро и чотко. Оплата мгновенна. Обращайтесь , рад буду дальнейшему сотрудничеству.
$75
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена в срок и профессионально, давал полезные советы по тз, буду сотрудничать дальше с ним.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. С оплатой никаких проблем.Всё просто и конструктивно. Рекомендую!
HTML-верстка
14 отзывов
от $10
от 1 дня
#365
Веб-программирование
12 отзывов
от $50
от 3 дней
#319
Системы управления (CMS)
7 отзывов
от $30
от 1 дня
#183
Интернет-магазины
2 отзыва
от $70
от 3 дней
#139
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $50
от 3 дней
#180