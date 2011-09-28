С Юмой интересно работать. Высокий уровень менеджмента. Если Вы не профессионал, не стоит даже начинать сотрудничество. Но если Вы готовы давать качественный продукт, то чем всегда сможите гордится в своем портфолио, тогда этот работодатель именно для Вас. Конструктивна, креативна, проблемные моменты решаются в диалогах и всегда находится консенсус. Оплата достойная. Я дволен! :)