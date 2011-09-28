mis_tery

Владимир Щиголь mis_tery

 
43 годаУкраина/Хмельницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Quality Business Solutions Delivery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка шаблона Joomla под интернет-магазин
Всё отлично. Крайне рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
a1z
Юма 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Разработка структуры, верстка и наполнение сайта
Осталась очень довольна выполненной работой по проекту. Владимир не просто выполняет работы согласно ТЗ, но и предлагает наиболее оптимальные решения для реализации поставленных задач. По срокам - никаких задержек, всегда на связи. Очень корректен и приятен в общении. Большущий респект. Планирую долговременное сотрудничество.
С Юмой интересно работать. Высокий уровень менеджмента. Если Вы не профессионал, не стоит даже начинать сотрудничество. Но если Вы готовы давать качественный продукт, то чем всегда сможите гордится в своем портфолио, тогда этот работодатель именно для Вас. Конструктивна, креативна, проблемные моменты решаются в диалогах и всегда находится консенсус. Оплата достойная. Я дволен! :)
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hasumad
Вадим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сделать из HTML/CSS шаблон на Joomla 1.7
Профессионал шаблонов Joomla 1.7. Самая лучшая цена, самый быстрый срок. После сдачи работы я не имел ни одного замечания по выполненной работе. Владимир установил необходимые модули, всё настроил. Выражал готовность в любой момент сделать необходимые фиксы. Был очень предупредителен. Я очень доволен. С этого момента Владимир в моей команде по Joomla.
Вадим, отличный заказчик! Приятно сотрудинчать. Всё конструктивно и по делу. Моментальная оплата. Рекомендую.
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pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Настроить swMenu на joomla
Владимир отлично справился с заданием, сделал все быстро, качественно ... Хороший исполнитель - РЕКОМЕНДУЮ!
Приятный заказчик, всё конструтивно , быстро и чотко. Оплата мгновенна. Обращайтесь , рад буду дальнейшему сотрудничеству.
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sfisher
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
13 лет назад
Сверстать шаблон для joomla
Работа выполнена в срок и профессионально, давал полезные советы по тз, буду сотрудничать дальше с ним.
Приятный заказчик. С оплатой никаких проблем.Всё просто и конструктивно. Рекомендую!
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HTML-верстка
14 отзывов
от $10
от 1 дня
#365
Веб-программирование
12 отзывов
от $50
от 3 дней
#319
Системы управления (CMS)
7 отзывов
от $30
от 1 дня
#183
Интернет-магазины
2 отзыва
от $70
от 3 дней
#139
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $50
от 3 дней
#180