Разработка структуры, верстка и наполнение сайта

Необходимо натянуть готовый дизайн, разработать структуру, сверстать и наполнить товарными позициями сайт-каталог сантехнического оборудования согласно ТЗ (прилагается к проекту). Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю), подключить статистику.

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.