Разработка структуры, верстка и наполнение сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки160 просмотров

Необходимо натянуть готовый дизайн, разработать структуру, сверстать и наполнить товарными позициями сайт-каталог сантехнического оборудования согласно ТЗ (прилагается к проекту). Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю), подключить статистику.

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

13 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$350
10 дней
Осталась очень довольна выполненной работой по проекту. Владимир не просто выполняет работы согласно ТЗ, но и предлагает наиболее оптимальные решения для реализации поставленных задач. По срокам - никаких задержек, всегда на связи. Очень корректен и приятен в общении. Большущий респект. Планирую долговременное сотрудничество.
С Юмой интересно работать. Высокий уровень менеджмента. Если Вы не профессионал, не стоит даже начинать сотрудничество. Но если Вы готовы давать качественный продукт, то чем всегда сможите гордится в своем портфолио, тогда этот работодатель именно для Вас. Конструктивна, креативна, проблемные моменты решаются в диалогах и всегда находится консенсус. Оплата достойная. Я дволен! :)

Заявки фрилансеров

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад