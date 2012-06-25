Нужен скрипт приема заказов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Нужен скрипт приема заказов прогона по доскам объявлений пример скрипта здесь http://webo.su/web3.html

нужна форма заполнения данных и оплата автоматом через вебмоней и робокассу и админка где будут отображаться заказы

HTML
13 лет назад
webdimon
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
charuchin
Глеб 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
charuchin
Глеб 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад