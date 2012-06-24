Нужен скриптик для интернет-магазина, который будет предлагать ссылку на поиск изображения товара, которое отстутсвует, в гугле. Подробности в личке.
Собрать сайт с модулем интеграции товаров 1С
Любая бесплатная CMS, для которой есть модуль интеграции товаров с 1С. Вроде бы у Друпала есть. Сайт состоит из каталога и страниц О компании, Контакты и пр. ТЗ по запросу, дизайн есть в PSD.
130 долл. Срок - неделя, полторы
Заявки фрилансеров
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