Собрать сайт с модулем интеграции товаров 1С

Любая бесплатная CMS, для которой есть модуль интеграции товаров с 1С. Вроде бы у Друпала есть. Сайт состоит из каталога и страниц О компании, Контакты и пр. ТЗ по запросу, дизайн есть в PSD.

130 долл. Срок - неделя, полторы