Собрать сайт с модулем интеграции товаров 1С

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Любая бесплатная CMS, для которой есть модуль интеграции товаров с 1С. Вроде бы у Друпала есть. Сайт состоит из каталога и страниц О компании, Контакты и пр. ТЗ по запросу, дизайн есть в PSD.

130 долл. Срок - неделя, полторы

Drupal
13 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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