Необходимо перевести форму регистрации на технологию SVARX. Похоже на реализацию- http://passport.yandex.ru/passport?mode=register - с валидацией и выводом сообщений о ошибках Требуется знание: - php - sajax ...
Доработать ПО
Необходимо устранить баг в имеющемся ПО интернет сайта и сделать ряд доработок.
Среда разработки – Pyton.
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