Доработать ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Необходимо устранить баг в имеющемся ПО интернет сайта и сделать ряд доработок.

Среда разработки – Pyton.

13 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров