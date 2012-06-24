[DLE] Голосование в краткой новости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Приветствую.

Есть сайт с лицензионной DLE 9,6. Нужно сделать для одной категории голосование в краткой новости. http://www.avtostuk.ru/konkurs/

DLE
13 лет назад
Reriter
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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