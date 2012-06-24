Доделать/переделать парсер обмена валют

Было такое задание http://www.weblancer.net/projects/347499.html, исполнитель работу сделал, однако спустя 2 месяца скрипт работать перестал. Исполнитель потребовал за переделку такую же сумму, как за первоначальную работу, что, считаю, дорого.

На всякий случай, вот задание:

Нужно следующее:

1 раз в день (в одно и то же время) брать значение двух валютных пар с сайта xe.com/ucc/ и выводить их со следующими условиями:

- EUR/GBP + 5%

- EUR/USD + 2%

То есть взять значение валютной пары с указанного сайта прибавить соответствующий процент и вывести результат с точностью до сотых.

Вывод осуществляется в аккуратную таблицу, которая открывается при клике по ссылке — в новом небольшом (но и не маленьком) окне.

Данные сохранять в файл. В случае если указанный сайт по какой-то причине не доступен (скрипт не смог взять значения валютных пар), показывается предыдущее сохраненное значение.