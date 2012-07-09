Натянуть шаблон на joomla.

Очень ответственный исполнитель. Делает всё качественно и в срок. Приятно работать. Также радует присутствие в ICQ в течении всего рабочего дня. При возникновении вопросов, или дополнений можно получить моментальный ответ. Отработали на 10 с плюсом. Всем рекомендую.