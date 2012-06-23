Настройка RiSearch Pro

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Нужно сменить родной поиск сайта на http://risearch.org/rus/pro/index.html

Нужен человек с опытом работы с этой системой. Так же подключить морфологическую базу.

Для сайта butt-head.ru

13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров