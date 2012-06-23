Требуется добавить способ доставки "постамат Pickpoint" в интернет-магазин на движке Spree (Synergycommerce). Краткая инструкция в приложении. Называйте сроки и цены. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам с опытом работы на данном движке.
Автоматическая установка форума.
Вообщем нужно сделать что-то вроде sozdat-forum.ru . Т.е автоматическая установка форумов.
Подробнее можете узнать написав мне [email protected]
Заявки фрилансеров
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