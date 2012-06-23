Движок на Perl. Опыт работы с данным движком приветствуется. Необходимо перенести поддержку платежного агрегатора OKpay из версии 2.0 в 1.9 (действующий сайт). Желательно не нарушая работоспособность сервиса. По сути, никакого программирования не ...
Простая форма публикации
Приветствуемую.
Нужно сделать не сложную форму публикации.
Несколько полей, заголовок, краткое описание, полное. Возможность пакетной загрузки картинок и ajax вставка в текст (перетаскиванием картинки из боковой колонки). Базовые возможности форматирования (b i u link img list).
После нажатия кнопки сохранить сохранять на хостинге html страницу со всем этим + отсылать на email мне ссылку.
Просьба указать примерную цену вашей работы.
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