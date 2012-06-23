Простая форма публикации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Приветствуемую.

Нужно сделать не сложную форму публикации.

Несколько полей, заголовок, краткое описание, полное. Возможность пакетной загрузки картинок и ajax вставка в текст (перетаскиванием картинки из боковой колонки). Базовые возможности форматирования (b i u link img list).

После нажатия кнопки сохранить сохранять на хостинге html страницу со всем этим + отсылать на email мне ссылку.

Просьба указать примерную цену вашей работы.

AJAXHTML
13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров