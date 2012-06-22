Интегрировать парсеры в WP видео каталог

Добрый день,

меня интересует видео катало на WordPress, по типу animecrazy.net (дизайн уже есть)

так-же мне нужен плагин, который объеденит в себе 5 парсеров (четыре уже готовы)

Хостится будем на VPS c установленной на борту CentOS 6.2 + php 5.4 + нужные библиотеки

P.S. очень прошу указывать ваши телефоны и скайп