Простенький графический редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Приветствую.

Надо сделать простенький графический редактор для онлайн пользования. Кисть, линия и стёрка.

Любыми программными средствами.

Просьба указать на чём планируете и примерную цену.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров