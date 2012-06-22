Необходимо написать или взять готовый модуль для кэширования данных на фреймворке Zend
Простенький графический редактор
Приветствую.
Надо сделать простенький графический редактор для онлайн пользования. Кисть, линия и стёрка.
Любыми программными средствами.
Просьба указать на чём планируете и примерную цену.
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