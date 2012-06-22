Разработка CMS, приложения под IOS, android

Доброго времени суток!

Необходима разработка:

1. CMS

2. Приложения под ios, android, windows phone

3. Два сайта

Все должно быть закреплено на одной CMS.

Схема работы:

1. В ответ на проект публикуете свои лучшие работы, цены и сроки на них.

2. Мы отбираем лучших кандидатов и в ответ отправляем на email предварительное (краткое) ТЗ.

3. После поступления цен с вашей стороны мы назначаем личные встречи в нашем офисе.

Расматриваем заявки только от фрилансеров из Санкт-Петербурга.

От студий заявки не принимаем!