Модуль кэширования для Zend сайта

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Необходимо написать или взять готовый модуль для кэширования данных на фреймворке Zend

13 лет назад
andrew_orange
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров