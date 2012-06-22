Рассылки и уведомления магазина (oscommerce). Необходимо сделать следующее: 1. Рассылка "Новинки выбранной категории магазина". (Пользователь сам выбирает раздел или подраздел магазина, с которого бы он хотел получать данные о новинках ...
Сменить поиск на Sphinx
Нужен хороший спец по поисковой системе http://sphinxsearch.com/ чтобы сменить родной поиск на сайте на эту систему так же подключить морфологические базу русск и англ.
Сайт butt-head.ru
Заявки фрилансеров
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