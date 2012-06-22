Сменить поиск на Sphinx

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок197 просмотров

Нужен хороший спец по поисковой системе http://sphinxsearch.com/ чтобы сменить родной поиск на сайте на эту систему так же подключить морфологические базу русск и англ.

Сайт butt-head.ru

13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров