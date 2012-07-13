Установка модулей/компонентов для Joostina

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Приветствую вебмастеров!

Нужно установить на Joostina следующие:

Модуль или компонент онлайн консультация

Модуль Слайд шоу или jqery слайд шоу.

От Вас жду цены с сроки.

13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$90
3 дня
Андрей отлично разберется в своем деле! Осуществил очень сложную задачу по работе с необходимым компонентом. В CMS Joostina он разбирается превосходно, как и в программировании.
Приятный в общении, адекватный, исполнительный работодатель. осознает все тонкости работы. работать приятно. деньги оплатил в полном объеме. респект.

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад