Разработка бета-версии CMS

Проект разделяется на 2 части: разработка CMS и создание на ее основе пилотного проекта – портала. Речь пока не идет о коробочной версии CMS, а только о бета-версии, которая будет дорабатываться с учетом функционирования портала, долго и за отдельные деньги. Привязка к конкретному банку – также в другие сроки и за отдельную плату.

Общий срок – 3 месяца. Начало – 1 июля 2012 года.

Финансирование поэтапное.

CMS – это интегрирование методологии web форума с дизайном и рекламными возможностями портала. Организация информационного пространства основана на логико-алгебраическом аппарате подсчета рейтингов тем и участников сообщества. Добавлены внутренние платные сервисы.

Предпочтительное исполнение – Drupal 7.

Предпочтительная архитектура – отдельная логико-математическая библиотека с привязкой к собственно CMS.

Дизайн портала и всяческое содействие в разработке – мое, как координатора проекта.

Основное требование к разработчику/кам – соблюдение сроков. Времени дается вполне достаточно, чтобы заниматься другими проектами.