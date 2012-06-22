Нужен ruby-программист для доработки плагина к багтрекеру Редмайн. Существует такой плагин: http://www.redmine.org/plugins/redmine_s3 Нужно доработать его так, чтобы имена файлов при загрузке не менялись (сейчас к ним прибавляется префикс с временной меткой). А ...
Jquery выпадающее меню для Wordpress
Примерно как тут: alh39.ru
для WP под такую структуру меню - http://mebel-next.mediamaxx.ru/ (товары)
чтобы кликая по подменю открывалась страница и подменю было раскрыто, вложенность может быть до 3-ёх уровней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Собственно, надо подсказать как вывести данные модуля фреймворка не на страницу, а в модальное окошко. Фреймворк – FuelPHP Модальное окно – FancyBox (jQuery плагин) Желательно указывать приблизительную стоимость ...Завершен13 лет назад
Добрый день! Нужно настроить расширенный поиск товаров в магазине по характеристикам (всего девять характеристик). Характеристики заведены, к каталогам не привязаны.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть архив сайта на joomla 1.5 , был взломан, нужно найти бэкдор, почитсить от вирусов или троянов, если есть и залатать дыры. спасибоЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен парсер (граббер) VBulletin 3.8.7, работающий на хосте (web-сервере), с возможностью импорта напрямую в базу данных. Заливать буду на идентичный движек. Цена вопроса 1000wmr. ICQ:2-922-690Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется скрипт, ежедневно сканирующий Yandex и Google на предмет выявления позиции сайта (ТОП) по определенным ключевым словам. Скрипт должен сканировать ПС для нескольких сайтов. Номера выдаваемых позиций сайта должны быть активными ссылками, которые ...Закрыт13 лет назад
Доработать проект на Django/Python Требования к исполнителю: - опыт разработки проектов на Django не менее года; - наличие в портфолио проектов на Django; От ...Завершен13 лет назад
- $50
после заливки нового темплейта сновым дизайном, портал дал выплевывать разные ошибки потом обновили пакет SMARTY На последний, ошибки исчезли и осталась дна которой раньшене было Fatal error: Class 'Validation' not found ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть спсиок сайтов в Excel-файлах. Надо прогнать их через форму на сайте, записать результат ответа системы. Сложить это все в один файл, где первый столбец домен сайта, а второй - столбец системы. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Есть список ссылок, кейвордов и файлов с текстом (все в вложенном файле) ПХП. С сылками нужно провести следующие операции 1. к 1/3 общей массы ссылок добавить title="keyword" ...Завершен13 лет назад