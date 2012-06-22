Jquery выпадающее меню для Wordpress

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Примерно как тут: alh39.ru

для WP под такую структуру меню - http://mebel-next.mediamaxx.ru/ (товары)

чтобы кликая по подменю открывалась страница и подменю было раскрыто, вложенность может быть до 3-ёх уровней.

jQueryWordPress
13 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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