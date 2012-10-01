Доработать проект на Django/Python

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка118 просмотров

Доработать проект на Django/Python

Требования к исполнителю:

- опыт разработки проектов на Django не менее года;

- наличие в портфолио проектов на Django;

От Вас количство $ и срок исполнения.

П.С. Если необходима доп. информация пишите в личку…

DjangoPython
13 лет назад
copyrab
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад