Необходимо регулярное выражение

  1. Биржа фриланса
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Необходимо регулярное выражение для preg_replace, которое бы получало значения из строки вида:

|message id: 111999|

111999 - значение которое нужно извлечь, число может быть любым

13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

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