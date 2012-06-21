Вывод канала Youtube на сайте

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Есть свой канал Youtube. Надо сделать, чтобы на сайте отображались видео с канала.

Система: Joomla

Пример: http://omar84.com/demo-1

Чем проще решение, тем лучше.

Joomla
13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров