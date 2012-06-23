Здравствуйте! Самописный сайт (Php, html), требует доработки в плане дизайна (также на вас будет возложена верстка, программинг). Визуальная идея по дизайну имеется.
Генерация PDF из HTML + CSS
Здравствуйте, есть хмтл + ксс код, нужно перенести его в пдф средаствами пхп так, что б отображало как в браузере.
то что нужно повторить тут http://zend-frameworks.com/pdf/resume7_pdf.html
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