Генерация PDF из HTML + CSS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки220 просмотров

Здравствуйте, есть хмтл + ксс код, нужно перенести его в пдф средаствами пхп так, что б отображало как в браузере.

то что нужно повторить тут http://zend-frameworks.com/pdf/resume7_pdf.html

CSSHTMLPHP
13 лет назад
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

netagent
Данилов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
В короткие сроки и по хорошей цене нашел наиболее лучшее решение для етой задачи. Всегда на связи, не пропадает, просто приятный в общении человек. Рекомендую! С уважением Владимир.
Очень хороший заказчик. Приятно иметь дело.
selesasha
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

netagent
Данилов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
selesasha
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад