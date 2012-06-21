Сейчас верстается дизайн. Необходима оценка интеграции верстки в Битрикс с дальнейшей интеграцией.
Нужен парсер с форума на движке VBulletin 3.8.7
Необходим парсер с форума на движке VBulletin 3.8.7, буду заливать на идентичный движек.
Бюджет $20, цену выше не предлагать.
Подробности ICQ: 2922690
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