Верстка + программинг на Вордпресс

Нужно поправить слайдер в Joomla 1.5 mod_jaslideshow2. Есть слайдер, почему-то при выборе отображения слайдера из статей категории картинки идут битые. Нужно помочь исправить это. Работу нужно сегодня сделать. Оплата в Яндекс-деньгах.