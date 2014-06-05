Верстка + программинг на Вордпресс

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Завершен4 заявки126 просмотров

Укажите цену и срок по макету. Движок нужен wordpress

WordPress
13 лет назад
kirukato
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$70
3 дня
рекомендую
К счастью, не первый раз уже работаю с Иваном. Моментальная оплата, четкая постановка задачи и благоразумная критика оставляют только положительное впечатление. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад