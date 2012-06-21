Снимок экрана и простой графический редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Здравствуйте.

Задача следующая.

Есть небольшой iframe, через него просматривается кусок определённой страницы.

Пользователем через iframe выбирается определённые её участок (двигая страницу по ifram'у), далее делаем снимок того что iframe выводит на экране и переходим ко второй части.

Во второй части нужен простенький графический редактор. Кисть. Прямые линии. Стёрка. Выбор цвета линии\кисти.

Следующий шаг - накладываем ватермарк и даём скачать конечную картинку.

По возможности указывайте примерную цену, сроки и технологию.

Спасибо.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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