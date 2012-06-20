Нужно произвести миграцию joomla 1.5 на 2.5 или 1.7 - www.ledlux.eu...........test на котором стоит joomla 1,7 - www.ledlux.eu/test-ledlux Это уже перенесенный сайт на новый шаблон и версию мне надо всю базу со старого ...
Модуль оформления заказа OpenCart ocStore 1.5.1.3
Нужно изменить (упростить) оформление заказа в магазине на ocStore 1.5.1.3
Оставить поля способ доставки, имя, телефон и дополнительная информация. Также поубирать предложение зарегистрироваться и все остальное.
Предлагайте сроки и цену
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