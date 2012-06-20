Модуль оформления заказа OpenCart ocStore 1.5.1.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Нужно изменить (упростить) оформление заказа в магазине на ocStore 1.5.1.3

Оставить поля способ доставки, имя, телефон и дополнительная информация. Также поубирать предложение зарегистрироваться и все остальное.

Предлагайте сроки и цену

ocStoreOpencart
13 лет назад
gumplen
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров