Wordpress функция для публикации cообщений

Добрый день,

Есть блог на wordpress'e. В блоге при публикации поста с определенного URL выкачивается картинка (стоит событие add_action для publish_post).

Нужна функция, которая будет делать из черновика (draft) опубликованный пост (published), но так, чтобы еще и выкачивалась картинка.