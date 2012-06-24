Доработака сайта Joomla 2.5.4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки163 просмотра

Доработака сайта (онлайн-радио, новые разделы, усовершенствования)

Нужен человек для доработки портала на Joomla 2.5.4:

нужно сделать онлайн-радио.

музыку которая лежит на хостинге заменить на онлайн, что б уменьшить нагрузу.

поравить версию YouTube плеера.

Настроить работу комментариев и прочие мелочи."

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"Требование к кандидату:

Безупречное знание Joomla 2.5.4 и всех современных расширений.

Знание html,css,javascript,jQuery.

Умение четко формировать свои мысли, описать проблему.

Постоянный онлайн. "

CSSHTMLJavaScriptJoomlajQuery
13 лет назад
Messere
52 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
5 дней
Безупречное и быстрое выполнение + креатив. Приятно работать с данным исполнителем. Рекомендую
Лучшего заказчика не сыскать на всем weblancer-ре! Пунктуальный человек, точно знает чего он хочет, четко и ясно формулирует задачу !

Заявки фрилансеров

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад