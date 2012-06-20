Натянуть дизайн на modx

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Закрыт4 заявки93 просмотра

Натянуть дизайн страниц (свертаны) на modx

пример дизайна

https://www.dropbox.com/s/9re9474bzwdfill/glavna93_magazin.png

MODX
13 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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