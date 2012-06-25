Починить рассылку в Джумла

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Завершен2 заявки96 просмотров

Есть сайт, у него есть функция Рассылка писем зарегенным юзерам.

Только она никак не хочет работать.

Нужно починить!

Перед тем как дам доступ к сайту – хотелось бы увидеть рабочие варианты такой функции в других сайтах.

Joomla
13 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист. Без лишних слов устранил неполадку!
Было интересно выполнить задание. Заказчик был постоянно на связи и очень быстро отвечал на возникшие вопросы. Оплата мгновенная. Сотрудничеством и общением очень доволен.

Заявки фрилансеров

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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