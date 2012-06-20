Есть магазин на Битриксе с натянутым шаблоном. Есть верстка. Нужно переделать шаблон под актуальную верстку.
Верстку подключить к CMS
Есть готовая верстка сайта-бизнес каталога компаний. Необходимо подключить ее к CMS.
Вопрос использования конкретной CMS обсуждаемый.
Функционал каталога:
- просмотр информации о компаниях
- добавление компаний (одновременно при первой регистрации пользователя)
- редактирование данных о компаниях (после авторизации пользователя)
- вывод компании на карте Google Map
- геокодирование адреса компании
- импорт и вывод статистики Google Analytics
- поиск
- API для внешних приложений
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