Есть магазин на Битриксе с натянутым шаблоном. Есть верстка. Нужно переделать шаблон под актуальную верстку.
Работа со скриптом Aardvark topsites php
Нужно создать сайт используя скрипт Aardvark topsites php, работа для тех кто уже имел дело с ним. Нужна очень гибкая настройка... Тематика сайта ММОРПГ.
ICQ: 66-один-9-6-восемь
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