Вылечить сайт от вируса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок248 просмотров

Добрый день!

Нужно вылечить сайт от вируса и закрыть дыры, через которые он лезет. Сайт заражается уже второй раз после лечения.

Адрес - http://chuvstvuju.ru

13 лет назад
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$30
2 дня
Марьяна отлично справилась с задачей, ответственна, оперативно отвечает на вопросы.
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

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