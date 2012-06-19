Запрограммировать портальный сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок160 просмотров

Здравствуйте

весь дизайн и верстку предоставлю

тз и утвержденный дизайн главной прикладываю

выслушаю предложения по системам управления

бюджет $1000, срок - месяц

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров