Поставить сортировку по цене.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

На интернет магазин http://originaloff.com.ua требуется поставить для пользователе сортировку по цене.

Так чтобы сортировка по цене отображалась в каждой рубрике.

13 лет назад
originaloff
Егор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Tybr
29 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Tybr
29 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад