Небольшая функция на javascript

Добрый день.

Нужна простая функция javascript, эмуляция нажатия на две кнопки, первая с тегом button, а второй input. Вся сложность в том, что button без id и class, расположено лишь внутри div, с названием класса, а див внутри формы, тоже без имени.

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