Небольшая функция на javascript

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок147 просмотров

Добрый день.

Нужна простая функция javascript, эмуляция нажатия на две кнопки, первая с тегом button, а второй input. Вся сложность в том, что button без id и class, расположено лишь внутри div, с названием класса, а див внутри формы, тоже без имени.

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JavaScript
13 лет назад
xploitik
Марсель 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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