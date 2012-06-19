Скролл блока на javascript

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать плавный скролл блока. Скролл производится кнопками вверх и вниз. Самого ползунка быть не должно, прокрутки через скролл на мыши тоже.

Очень желательно сделать это без подключения библиотеки jQuery или других. Сделать это нужно сегодня, в течении 2-3 часов.

Вот превью как это должно выглядеть https://dl.dropbox.com/u/38608859/%D0%A13.jpg

Сама верстка готова, нужно это вписать на страницу верстки. Заинтересованным покажу страницу где нужно вставить этот блок со скроллом.

JavaScriptjQuery
13 лет назад
fil-den_92
Денис 
32 года
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Был
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dkorsar
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dkorsar
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