Коротко о том что примерно надо прикрепила. Наглядно может кто делал чтото на подобии http://www.rushplay.com/ ? Более подробное тз подготовим если найдём адекватного программиста, с незаоблачными ценами и хорошими навыками.
Доработка модуля
Добрый день!
требуется доработка модуля выбора ткани для сайта mebel.7645979.ru
http://mebel.7645979.ru/product_info.php/info/p133_Uglovoi-divan-MONARH.htm
доработки
1. Ткани внутри категории должны быть по группам(флок, шинил и тд)
2. К разным диванам могут быть разные категории, то есть к одному их может быть 15, а к другому – 10 и ткани в них могут быть разные.
3. Нет редактирования самих тканей в категории
4. Под картинками тканей должна быть ссылка на описание этой ткани, при нажатии на нее открывается большая картинка ткани и под ней описание.
5. Нужно разместить рекомендуемые компаньоны, после того как мы выбрали основную ткань и нажали выбрать ткань, под пустым боксом с тканью компаньон должны появится маленькие картинки с рекомендуемыми тканями, под ними тоже должно быть написано выбрать ткань. И при нажатии на выбрать ткань она добавляется в это окошко, также при нажатии на эту маленькую картинку она должна увеличиваться с описанием см п 4. Все это тоже через админку.
6. Должна быть ссылка на образцы диванов как здесь, образцы диванов будут к группе тканей можно сделать так:
Группа ткани – ссылка на образец диванов
7. При нажатии на редактирование категории в админки выходит форма создания, нужно редактирование
8. После того как я выбрал ткани и потом опять зашел в выбор, старый выбор должен сохраняться, а его нет. Также после того как я выбрал ткани и нажал например версию для печати то выбор ткани тоже соскочил.
9. После выбора ткани цена должна тоже где-то фигурировать сколько прибавляется, в идеале сразу общая выводится
10. Не очень понял, как добавлять/убирать этот атрибут к товару, то есть как его прикрутить к товару.
11. Цена должна считаться по максимальной категории, то есть например осн ткань 1 категория а компаньон по 5 то общая цена выводится как за 5.
12. После выбора ткани в корзине должна выводится цена согласно выбору категории ткани, на всех этапах оформления заказа
13. После нажатие на увеличения картинки ткани основной бокс становится белым.
14. После того как сделал заказ в админке нигде не пишется какую ткань выбрали.
15. Сам лайт бокс сделать побольше, тканей будет много чтоб нормально показывались
Может тебе поможет ссылка на сайт производителя тканей - http://www.arben-textile.ru/catalog/collection.php?SECTION_ID=818
по стоимости готов обсудить все варианты.
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