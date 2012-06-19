Добрый день!

требуется доработка модуля выбора ткани для сайта mebel.7645979.ru

http://mebel.7645979.ru/product_info.php/info/p133_Uglovoi-divan-MONARH.htm

доработки

1. Ткани внутри категории должны быть по группам(флок, шинил и тд)

2. К разным диванам могут быть разные категории, то есть к одному их может быть 15, а к другому – 10 и ткани в них могут быть разные.

3. Нет редактирования самих тканей в категории

4. Под картинками тканей должна быть ссылка на описание этой ткани, при нажатии на нее открывается большая картинка ткани и под ней описание.

5. Нужно разместить рекомендуемые компаньоны, после того как мы выбрали основную ткань и нажали выбрать ткань, под пустым боксом с тканью компаньон должны появится маленькие картинки с рекомендуемыми тканями, под ними тоже должно быть написано выбрать ткань. И при нажатии на выбрать ткань она добавляется в это окошко, также при нажатии на эту маленькую картинку она должна увеличиваться с описанием см п 4. Все это тоже через админку.

6. Должна быть ссылка на образцы диванов как здесь, образцы диванов будут к группе тканей можно сделать так:

Группа ткани – ссылка на образец диванов

7. При нажатии на редактирование категории в админки выходит форма создания, нужно редактирование

8. После того как я выбрал ткани и потом опять зашел в выбор, старый выбор должен сохраняться, а его нет. Также после того как я выбрал ткани и нажал например версию для печати то выбор ткани тоже соскочил.

9. После выбора ткани цена должна тоже где-то фигурировать сколько прибавляется, в идеале сразу общая выводится

10. Не очень понял, как добавлять/убирать этот атрибут к товару, то есть как его прикрутить к товару.

11. Цена должна считаться по максимальной категории, то есть например осн ткань 1 категория а компаньон по 5 то общая цена выводится как за 5.

12. После выбора ткани в корзине должна выводится цена согласно выбору категории ткани, на всех этапах оформления заказа

13. После нажатие на увеличения картинки ткани основной бокс становится белым.

14. После того как сделал заказ в админке нигде не пишется какую ткань выбрали.

15. Сам лайт бокс сделать побольше, тканей будет много чтоб нормально показывались

Может тебе поможет ссылка на сайт производителя тканей - http://www.arben-textile.ru/catalog/collection.php?SECTION_ID=818

по стоимости готов обсудить все варианты.