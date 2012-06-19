Коротко о том что примерно надо прикрепила. Наглядно может кто делал чтото на подобии http://www.rushplay.com/ ? Более подробное тз подготовим если найдём адекватного программиста, с незаоблачными ценами и хорошими навыками.
Технические задачи по сайту
Требования
php mysql вёрстка joomla
Нужно выполнить технические задачи по сайту
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Возможно – разработка с 0
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